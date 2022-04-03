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«Уф, сказочный орешек». Бывшая жена Кокорина показала откровенные фото в черном купальнике

Бывшая жена Кокорина Валитова показала откровенные фото в черном купальнике
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Новые фото Дарьи Валитовой.
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Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Девушка показала подписчикам фотографии в черном купальнике на пляже.

Пользователи положительно отреагировали на новое фото Дарьи Валитовой.

«Уф, сказочный орешек», — написал один из пользователей.

«Богиня», — отреагировал smikhalishin.

«Дюймовочка», — прокомментировала kudryashka75.

Дарья Валитова.
Новые фото Дарьи Валитовой.

В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с Кокориным. У пары есть сын Майкл.

Ранее Валитова выложила фото в зеленом купальнике с ниточками.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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