«Уф, сказочный орешек». Бывшая жена Кокорина показала откровенные фото в черном купальнике

Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Девушка показала подписчикам фотографии в черном купальнике на пляже.

Пользователи положительно отреагировали на новое фото Дарьи Валитовой.

«Уф, сказочный орешек», — написал один из пользователей.

«Богиня», — отреагировал smikhalishin.

«Дюймовочка», — прокомментировала kudryashka75.

Новые фото Дарьи Валитовой.

В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с Кокориным. У пары есть сын Майкл.

Ранее Валитова выложила фото в зеленом купальнике с ниточками.