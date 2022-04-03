«Уф, сказочный орешек». Бывшая жена Кокорина показала откровенные фото в черном купальнике
Бывшая жена Кокорина Валитова показала откровенные фото в черном купальнике
Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Девушка показала подписчикам фотографии в черном купальнике на пляже.
Пользователи положительно отреагировали на новое фото Дарьи Валитовой.
«Уф, сказочный орешек», — написал один из пользователей.
«Богиня», — отреагировал smikhalishin.
«Дюймовочка», — прокомментировала kudryashka75.
Новые фото Дарьи Валитовой.
В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с Кокориным. У пары есть сын Майкл.
Ранее Валитова выложила фото в зеленом купальнике с ниточками.
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