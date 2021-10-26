Бывшая русская девушка Норманна показала откровенное селфи в нижнем белье
13:45
Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram новую фотрграфию. На снимке 28-летняя девушка позирует в черном откровенном белье, делая селфи перед зеркалом.
Грачева регулярно выкладывает подобные снимки. На одном из предыдущих 25-летний Норманн поставил лайк. Кроме того, экс-игрок «Ростова» в предыдущей публикации написал девушке комментарий, на который она ответила. Недавно в Англии их видели вместе, так что, вероятно, пара снова сошлась.
Добавим, что Instagram-аккаунт у Грачевой закрытый.
29 августа стало известно, что «Норвич» арендовал с правом выкупа до конца сезона-2021/22 у «Ростова» хавбека сборной Норвегии.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю