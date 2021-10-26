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Бывшая русская девушка Норманна показала откровенное селфи в нижнем белье

13:45
Виолетта Грачева. Фото Instagram
Виолетта Грачева. Фото Instagram

Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram новую фотрграфию. На снимке 28-летняя девушка позирует в черном откровенном белье, делая селфи перед зеркалом.

Грачева регулярно выкладывает подобные снимки. На одном из предыдущих 25-летний Норманн поставил лайк. Кроме того, экс-игрок «Ростова» в предыдущей публикации написал девушке комментарий, на который она ответила. Недавно в Англии их видели вместе, так что, вероятно, пара снова сошлась.

Добавим, что Instagram-аккаунт у Грачевой закрытый.

29 августа стало известно, что «Норвич» арендовал с правом выкупа до конца сезона-2021/22 у «Ростова» хавбека сборной Норвегии.

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Роман Шишов все материалы автора
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