Бывшая мисс Хорватии показала, как ест суши перед матчем ЧМ-2022 против Японии

Бывшая мисс Хорватия, модель Ивана Кнолль, выложила новый пост в социальных сетях.

Перед началом матча сборной Хорватии против команды Японии в рамках 1/8 финала ЧМ-2022 она показала, как с удовольствием есть суши.

Ранее девушка посещала все матчи хорватской сборной на групповом этапе Причем она приходила на трибуны в откровенной одежде в цветах хорватской формы.

Многие жители Катара призывали запретить девушке посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».