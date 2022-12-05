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Сегодня, 17:47

Бывшая мисс Хорватии показала, как ест суши перед матчем ЧМ-2022 против Японии

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Ивана Кнолль.
Фото Соцсети

Бывшая мисс Хорватия, модель Ивана Кнолль, выложила новый пост в социальных сетях.

Перед началом матча сборной Хорватии против команды Японии в рамках 1/8 финала ЧМ-2022 она показала, как с удовольствием есть суши.

Ранее девушка посещала все матчи хорватской сборной на групповом этапе Причем она приходила на трибуны в откровенной одежде в цветах хорватской формы.

Многие жители Катара призывали запретить девушке посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».

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