Бывшая девушка Норманна показала сексуальное фото в микроскопических трусиках
05:30
Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram новый пост.
Россиянка выложила фото из бассейна в купальнике.
В апреле Норманн, говоря о семейном положении, заявил, что он свободен. Впервые норвежец и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).
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