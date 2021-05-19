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Бывшая девушка Норманна опубликовала фото в мокром бикини на Мальдивах

12:12
Виолетта Грачева. Фото Instagram
Виолетта Грачева. Фото Instagram

Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала новую фотографию в Instagram.

Девушка выложила фото с отдыха на Мальдивах.

«Мальдивы на вкус как любовь», — подписала снимок Грачева.

Недавно Норманн, говоря о семейном положении, заявил, что он свободен.

Впервые Норманн и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).

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