Бывшая девушка Норманна опубликовала фото в мокром бикини на Мальдивах

Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала новую фотографию в Instagram.

Девушка выложила фото с отдыха на Мальдивах.

«Мальдивы на вкус как любовь», — подписала снимок Грачева.

Недавно Норманн, говоря о семейном положении, заявил, что он свободен.

Впервые Норманн и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).