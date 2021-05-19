Бывшая девушка Норманна опубликовала фото в мокром бикини на Мальдивах
12:12
Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала новую фотографию в Instagram.
Девушка выложила фото с отдыха на Мальдивах.
«Мальдивы на вкус как любовь», — подписала снимок Грачева.
Недавно Норманн, говоря о семейном положении, заявил, что он свободен.
Впервые Норманн и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).
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