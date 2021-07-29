Бывшая девушка Норманна опубликовала фото с обнаженной грудью
08:30
Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram новый пост.
Россиянка показала подписчикам откровенное фото, оголив грудь.
В апреле Норманн, говоря о семейном положении, заявил, что он свободен. Впервые норвежец и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).
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