Бывшая девушка Норманна опубликовала фото с обнаженной грудью

Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка выложила селфи с обнаженной грудью, подписав фото: «Я думаю, это искусство».

Недавно Норманн, говоря о семейном положении, заявил, что он свободен. Впервые норвежец и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).