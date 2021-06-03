Бывшая девушка Норманна опубликовала фото с обнаженной грудью
10:31
Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала новый пост в Instagram.
Девушка выложила селфи с обнаженной грудью, подписав фото: «Я думаю, это искусство».
Недавно Норманн, говоря о семейном положении, заявил, что он свободен. Впервые норвежец и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).
Читайте также
4
Зачет
vs
19
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю