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Бывшая девушка Норманна опубликовала фото с обнаженной грудью

10:31
Виолетта Грачева. Фото Instagram
Виолетта Грачева. Фото Instagram
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Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка выложила селфи с обнаженной грудью, подписав фото: «Я думаю, это искусство».

Публикация от @violetta.bert

Недавно Норманн, говоря о семейном положении, заявил, что он свободен. Впервые норвежец и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).

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