Бывшая девушка Квята выложила горячее фото. Поклонники в восторге

Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике и бывшая девушка российского гонщика Даниила Квята, выложила серию откровенных фото в купальнике. Снимок впечатлил подписчиков.

didiwagner: «Сногсшибательная красота!»

christybarley: «Ты не из этого мира».

__shangri_la__: «Ты такая красивая и сексуальная».

loris_loco: «Великолепная».

Келли Пике и Даниил Квят встречались до конца 2019 года. У них есть общая дочь Пенелопа.