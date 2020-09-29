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Бывшая девушка Квята выложила горячее фото. Поклонники в восторге

14:40
Келли Пике. Фото Instagram
Келли Пике. Фото Instagram
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Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике и бывшая девушка российского гонщика Даниила Квята, выложила серию откровенных фото в купальнике. Снимок впечатлил подписчиков.

Out of reach ?? @tropicofc

Публикация от Kelly Piquet (@kellypiquet)

didiwagner: «Сногсшибательная красота!»

christybarley: «Ты не из этого мира».

__shangri_la__: «Ты такая красивая и сексуальная».

loris_loco: «Великолепная».

Келли Пике и Даниил Квят встречались до конца 2019 года. У них есть общая дочь Пенелопа.

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