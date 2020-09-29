Бывшая девушка Квята выложила горячее фото. Поклонники в восторге
14:40
Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике и бывшая девушка российского гонщика Даниила Квята, выложила серию откровенных фото в купальнике. Снимок впечатлил подписчиков.
didiwagner: «Сногсшибательная красота!»
christybarley: «Ты не из этого мира».
__shangri_la__: «Ты такая красивая и сексуальная».
loris_loco: «Великолепная».
Келли Пике и Даниил Квят встречались до конца 2019 года. У них есть общая дочь Пенелопа.