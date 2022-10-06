«Только персики и ноги»: русская бывшая девушка Норманна показала фото в одних розовых ботфортах

Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

29-летняя россиянка сфотографировалась с оголенной грудью и в розовых ботфортах.

Виолетта Грачева. Фото Соцсети

Комментарии подписчиков не отличались разнообразием и сводились к восхищению формами женщины.

«Безумно эротичная».

Но были и те, кто посмеялся над откровенным снимками.

«Деградация полнейшая. Ни увлечений, ни образования, ни работы. Только глупые полуголые фото».

6 сентября 26-летний Норманн перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. Прошлый сезон на правах аренды он отыграл за «Норвич».