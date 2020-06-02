  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

«Было тяжеловато выехать из Лос-Анджелеса, но проскочили». Ефимова отправилась в путешествие по США

18:10
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Теги:

Трехкратный призер Олимпиады Юлия Ефимова отправилась в путешествие по США. В Штатах проходят массовые протесты и погромы в связи с убийством полицейским темнокожего Джорджа Флойда. Российская пловчиха выбралась из Лос-Анджелеса, ставшего одним из центров протестов.

«Было тяжеловато выехать из Лос-Анджелеса, но, слава богу, проскочили», — написала Ефимова в Instagram.

Судя по сториз, Ефимова уже побывала в калифорнийских Санта-Барбаре, Солванге и Морро Бэй.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир