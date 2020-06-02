«Было тяжеловато выехать из Лос-Анджелеса, но проскочили». Ефимова отправилась в путешествие по США

Трехкратный призер Олимпиады Юлия Ефимова отправилась в путешествие по США. В Штатах проходят массовые протесты и погромы в связи с убийством полицейским темнокожего Джорджа Флойда. Российская пловчиха выбралась из Лос-Анджелеса, ставшего одним из центров протестов.

«Было тяжеловато выехать из Лос-Анджелеса, но, слава богу, проскочили», — написала Ефимова в Instagram.

Юлия Ефимова, путешествие. День 1 pic.twitter.com/ouxQ8XW0rd — Великий Твитсби (@greattvetor) June 2, 2020

Судя по сториз, Ефимова уже побывала в калифорнийских Санта-Барбаре, Солванге и Морро Бэй.