Бузова: «Я очень хорошо плаваю. Почему на «Ледниковом периоде» нельзя плавать?»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в очередном выпуске шоу «Ледниковый период» рассказала о спорте в своем детстве. По словам участницы передачи, выступающей в паре с Дмитрием Соловьевым, она в детстве никогда не каталась на коньках.

— У меня в детстве спорта не было вообще! — сказала Бузова в эфире Первого канала. — Но моя мама — пловчиха, и как только она меня привезла из роддома, сразу же опустила в ванну. И я очень хорошо плаваю. Ну вот почему здесь нельзя плавать?

Я благодарна родителям за прекрасное детство. Но у меня вопрос: почему все дети были снежинками, катались на коньках, а у меня были репетиторы по английскому, немецкому, я занималась айкидо, баскетболом, играла в шашки. Где! Было! Мое! Фигурное! Катание! Зато я знаю немецкий, как мне это поможет? — со смехом подытожила Бузова.