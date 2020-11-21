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Бузова: «Ужасное чувство, что номер может быть последним, его надо изгнать»

18:17
Ольга Бузова. Фото скриншот Первого канала
Ольга Бузова. Фото скриншот Первого канала

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась ощущениями перед очередным выпуском шоу «Ледниковый период». Бузова вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым по итогам предыдущих выпусков оказались в числе претендентов на вылет.

— Мы понимаем, что это это может быть последний номер, — сказала Бузова в эфире Первого канала. — Это ужасное чувство, оно сидит, его нужно изгнать.

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