Бузова: «Ужасное чувство, что номер может быть последним, его надо изгнать»

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась ощущениями перед очередным выпуском шоу «Ледниковый период». Бузова вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым по итогам предыдущих выпусков оказались в числе претендентов на вылет.

— Мы понимаем, что это это может быть последний номер, — сказала Бузова в эфире Первого канала. — Это ужасное чувство, оно сидит, его нужно изгнать.