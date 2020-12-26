Бузова посвятила свой финальный номер на «Ледниковом периоде» больной сестре

Телеведущая и певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев поделились впечатлениями от выступления на шоу «Ледниковый период». Сегодня в эфир вышел финальный эпизод сезона.

Бузова: Я счастлива!

Соловьев: И я счастлив! Когда катаешься первым, волнительно. А еще и финал, это последний номер. Хотелось его откатать на полную катушку, чтобы все эмоции во все стороны распирало. И у нас получилось! По ощущениями я растворялся в Оле. Мне не хотелось останавливаться, хотел кататься еще.

Бузова: Этот номер мы хотим подарить нашим семьям, нашим близким людям. Моей сестренке, которая сейчас не может находиться тут физически. Анечка, у тебя все будет хорошо. Дима, ну а тебе отдельное спасибо. Для меня счастье. Я танцую с олимпийским чемпионом, я танцую с профессионалами. Мне делают комплименты такие люди, как члены жюри. Я не хочу уходить, мне мало, я хочу еще.

Соловьев: Это самая крутая партнерша. Как она училась, как она научилась! Самая лучшая, самая крутая!