Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала свой номер с Дмитрием Соловьевым на шоу «Ледниковый период». Пара выступила под композицию из видеоигры «Angry Birds», Бузова предстала в образе желтой птички.

— Мы рискнули с Димой. Нам уже делали комплимент, что мы безумно красивые, — сказала Бузова в эфире Первого канала. — Конечно, когда мы в черном или красном... А когда мы такие, это риск. Под эту песню никто в «Ледниковом периоде» не выступал никогда. Мы рискнули втройне: музыка, смешной образ и, конечно, само платье. Это тоже риск. Если играем, то играем по-крупному. Если есть возможность кайфовать, мы кайфуем.