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Бузова — о финале «Ледникового периода»: «То есть я буду теперь прилично выглядеть и высыпаться?!»

Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова. Фото скриншот Первого канала
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова. Фото скриншот Первого канала

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от участия в финале шоу «Ледниковый период». В передаче она выступает в паре с Дмитрием Соловьевым.

— Как закончилось?! Подождите? То есть я буду прилично выглядеть, я буду без синяков, я буду высыпаться? — сказала Бузова в эфире Первого канала. — Мне никто не будет кричать: «Стопа!», никто не будет говорить «Оленька, я тебе уже сто раз объяснял».

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