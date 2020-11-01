Бузова и Соловьев упали во время номера на шоу «Ледниковый период»

Телеведущая и певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев упали во время исполнения номера в очередном выпуске шоу «Ледниковый период». Пара каталась под песню «Mambo Gopher» в исполнении Имы Сумак.

Во время проката на второй минуте Бузова потеряла равновесие, а вслед за ней упал и Соловьев.

Хореограф Илья Авербух обратил внимание, что ошибку в этом элементе допустил Соловьев.

— Дим, надо было аккуратнее. Ты погнал очень быстро. Ты полетел на какой-то скорости — я бы в жизни на такой не поехал! — сказал Авербух. — Вы не упали, вы лежали на льду.

— Мы лежали на льду?! — удивилась Бузова.

— Ты не помнишь, что вы лежали на льду? Ты полежала, отдохнула и пошла. Так бывает, — сказал Авербух. — Димка, ты полетел, как с олимпийской чемпионкой.

Все судьи поставили паре за технику 5,8, а за артистизм трое показали 6,0, двое — 5,9.