«Мама и папа плакали». Бузова рассказала, какие чувства испытывает на шоу «Ледниковый период»

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась эмоциями от выступления на шоу «Ледниковый период».

— Уже 8 раз вы выбираете нас лучшей парой — это такая колоссальная для нас ответственность, — написала Бузова в Instagram. — Нас выбирает зритель, отдавая свой голос, огромное вам безграничное спасибо. Такое счастье знать, что вы на протяжении такого долгого времени поддерживаете нас, верите, проживаете вместе с нами взлеты и падения.

Это честь для меня выступать в проекте «Ледниковый период», я работаю для вас, мои хорошие, что бы вы могли смотреть и радоваться моим маленьким победам! И подвести не имею права!

Бывало разное у нас в прокатах, вы сами все знаете, ведь я делюсь с вами всеми эмоциями и историями по каждому номеру. Но то, что мы сделали в эту субботу — это реально моя победа! Надеюсь вас в дальнейшем продолжать также радовать! Значит, все делается не зря, пусть через невыносимую нагрузку, падения, боль, травмы, нервы, но есть результат, и для меня — это был прорыв! Шаг вперед в технике и долгожданные слова от жюри, которые все оценили и увидели.

У меня просто разрывался телефон. Мама, папа, сестренка, мои бабушки, любимый, друзья все радовались за меня, гордились, плакали от счастья. Столько я получила приятных слов похвалы.

Этот пост я просвещаю всем вам, мои люди. Вы поддерживаете меня уже 16 лет во всех ситуациях. Спасибо, что и сеи?час проживаете со мной новый этап... мою историю на льду.