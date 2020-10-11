Бушар встречается с квотербеком «Питтсбурга»

Американское издание о селебрити TMZ сообщило о том, что секс-символ женского тенниса Эжени Бушар встречается с игроком в американский футбол Мэйсоном Рудольфом, выступающим за команду «Питтсбург».

26-летняя канадская теннисистка была замечена с 25-летним квотербеком в одном из ресторанов Питтсбурга. Бушар в последнее время добилась серьезного прогресса в рейтинге WTA, сумев подняться из четвертой сотни. На «Ролан Гаррос» Эжени дошла до третьего раунда, где уступила будущей чемпионке Иге Свентек. При этом главным достижением Бушар остается ее Instagram с двумя миллионами подписчиков, где спортсменка публикует множество своих снимков в стиле «бьюти».