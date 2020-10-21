Брызги счастья. Актриса Арзамасова похвасталась фото на водном мотоцикле в короткой рубашечке
18:10
Актриса Елизавета Арзамасова, девушка вице-чемпиона Олимпиады и хореографа Ильи Авербуха опубликовала в Instagram новый пост. Она показала, как каталась на гидроцикле.
Если Вы уже успели прочитать предыдущии? пост о флешмобе фонда @starostvradost , тогда начну ?? А можно самые любимые и экстремальные увлечения молодости, а #НеСтаканВоды в старости? И если позволит здоровье, вот это все?: покататься на скутере, на баи?ке, на коньках, сесть за руль хорошеи? машины? Пусть не на тои? же скорости, пусть под присмотром близких, но с тем же вкусом? #??