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Брызги счастья. Актриса Арзамасова похвасталась фото на водном мотоцикле в короткой рубашечке

18:10
Елизавета Арзамасова. Фото Instagram
Елизавета Арзамасова. Фото Instagram

Актриса Елизавета Арзамасова, девушка вице-чемпиона Олимпиады и хореографа Ильи Авербуха опубликовала в Instagram новый пост. Она показала, как каталась на гидроцикле.

Если Вы уже успели прочитать предыдущии? пост о флешмобе фонда @starostvradost , тогда начну ?? А можно самые любимые и экстремальные увлечения молодости, а #НеСтаканВоды в старости? И если позволит здоровье, вот это все?: покататься на скутере, на баи?ке, на коньках, сесть за руль хорошеи? машины? Пусть не на тои? же скорости, пусть под присмотром близких, но с тем же вкусом? #??

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

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