Бойкова сдала ЕГЭ и выложила фото в купальнике

Российская фигуристка Александра Бойкова опубликовала новый пост в Instagram.

— Экзамены сданы, теперь можно и пару деньков на солнышке понежиться! — написала Бойкова. — Все-таки петербургский зеленоватый оттенок лица не всегда выглядит уместно.

Несколько слов о ЕГЭ: не могу сказать, что на экзаменах было адски сложно или неимоверно легко. Нет, было всего понемногу, однако я справилась и довольно неплохо.

Теперь небольшая передышка, а после-снова в бой (точнее на лед и в институт).