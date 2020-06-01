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«Богиня». Подписчики влюбились в новое фото российской легкоатлетки Клишиной

16:17
Дарья Клишина. Фото instagram.com
Дарья Клишина. Фото instagram.com
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram. 29-летняя спортсменка рассказала о том, как планирует свой день.

«Люблю планировать свои дела «яжкозерог». Каждый вечер посвящаю 5 минут анализу прошедшего дня, тренировки, восстановительных и прочих процедур, домашних дел и питания. Просматриваю запланированные задачи и настраиваюсь на следующий день. Это очень простая практика, которая снижает долю хаоса в жизни. А вы планируете свои дела?» — написала в Instagram Клишина.

«Ты — богиня!» — отреагировал один из подписчиков под новым фото спортсменки.

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