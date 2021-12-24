Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

«Бесподобно!» Подписчики в восторге от откровенных фото Севастьяновой в купальнике

Каролина Севастьянова показала фото в купальнике с пляжа
07:26
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Теги:

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.

26-летняя девушка показала два снимка с отдыха на Карибах, на которых спортсменка позирует лежа на пляже в коричневом купальнике.

«Удивительный день», — подписала фото Севастьянова.

«Бесподобно», — прокомментировал снимок один из подписчиков.

Гимнастка завершила профессиональную карьеру после Игр-2012 в Лондоне.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
Брошенная матерью в овраг под Саратовом девочка может лишиться пальцев
1
0
Реклама