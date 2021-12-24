«Бесподобно!» Подписчики в восторге от откровенных фото Севастьяновой в купальнике
Каролина Севастьянова показала фото в купальнике с пляжа
07:26
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.
26-летняя девушка показала два снимка с отдыха на Карибах, на которых спортсменка позирует лежа на пляже в коричневом купальнике.
«Удивительный день», — подписала фото Севастьянова.
«Бесподобно», — прокомментировал снимок один из подписчиков.
Гимнастка завершила профессиональную карьеру после Игр-2012 в Лондоне.
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