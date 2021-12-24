«Бесподобно!» Подписчики в восторге от откровенных фото Севастьяновой в купальнике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.

26-летняя девушка показала два снимка с отдыха на Карибах, на которых спортсменка позирует лежа на пляже в коричневом купальнике.

«Удивительный день», — подписала фото Севастьянова.

«Бесподобно», — прокомментировал снимок один из подписчиков.

Гимнастка завершила профессиональную карьеру после Игр-2012 в Лондоне.