Беркова: «Емельяненко ничего не остается, как идти в порно. В боях он уже не силен»

Беркова заявила, что Александру Емельненко ничего не остается, как идти в порно

Российская порноактриса Елена Беркова в интервью «СЭ» прокомментировала вызовы на бой таких бойцов, как Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

— Вы реально рассчитывали на то, что Исмаилов или Емельяненко согласятся с вами подраться?

— Конечно! И я бы с удовольствием с ними подралась!

— Александр не воспринял всерьез ваш вызов.

— Саша сейчас не в спортивной форме, чтобы действительно серьезно драться. А так думаю, по борьбе я бы его выиграла.

— Шанс на это думаете есть?

— Не шанс, я уверена в своей победе. Думаю, он просто испугался меня. Время Саши прошло! Ему пора на пенсию. И я бы его туда отправила.

— Емельяненко заявил, что навел бы шороху в индустрии, которой вы раньше занимались. Верите в это?

— Добро пожаловать, Саша! Давай попробуем и посмотрим. Я тебя приглашаю и туда тоже. В боях Емельяненко проигрывает всем. И ему ничего не остается, как остается идти в заявленную индустрию. Думаю, это его единственный шанс на какие-то победы и свершения. В боях он уже не силен.