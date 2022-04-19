Беркова: «Емельяненко ничего не остается, как идти в порно. В боях он уже не силен»
Российская порноактриса Елена Беркова в интервью «СЭ» прокомментировала вызовы на бой таких бойцов, как Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
— Вы реально рассчитывали на то, что Исмаилов или Емельяненко согласятся с вами подраться?
— Конечно! И я бы с удовольствием с ними подралась!
— Александр не воспринял всерьез ваш вызов.
— Саша сейчас не в спортивной форме, чтобы действительно серьезно драться. А так думаю, по борьбе я бы его выиграла.
— Шанс на это думаете есть?
— Не шанс, я уверена в своей победе. Думаю, он просто испугался меня. Время Саши прошло! Ему пора на пенсию. И я бы его туда отправила.
— Емельяненко заявил, что навел бы шороху в индустрии, которой вы раньше занимались. Верите в это?
— Добро пожаловать, Саша! Давай попробуем и посмотрим. Я тебя приглашаю и туда тоже. В боях Емельяненко проигрывает всем. И ему ничего не остается, как остается идти в заявленную индустрию. Думаю, это его единственный шанс на какие-то победы и свершения. В боях он уже не силен.