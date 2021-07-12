Арина Соболенко выложила фото поцелуя с Константином Кольцовым
16:32
Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в Instagram совместные фотографии с бывшим хоккеистом сборной Белоруссии Константином Кольцовым.
«Серьезный мужчина. Ну кто-то один же должен быть сумасшедшим. Я взяла на себя эту ношу», — написала Соболенко.
Арина также обнародовала фото их поцелуя в лифте.
Арина Соболенко и Константин Кольцов. Фото Instagram
Слухи о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как жена хоккеиста Юлия Кольцова отметила аккаунт Арины в Instagram под постом, где сообщила о разводе, и обратилась к девушкам, которые уводят мужей из семей с детьми.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю