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Арина Соболенко выложила фото поцелуя с Константином Кольцовым

16:32
Арина Соболенко и Константин Кольцов. Фото Instagram Арина Соболенко и Константин Кольцов. Фото Instagram
Арина Соболенко и Константин Кольцов. Фото Instagram
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в Instagram совместные фотографии с бывшим хоккеистом сборной Белоруссии Константином Кольцовым.

«Серьезный мужчина. Ну кто-то один же должен быть сумасшедшим. Я взяла на себя эту ношу», — написала Соболенко.

Арина также обнародовала фото их поцелуя в лифте.

Арина Соболенко и Константин Кольцов. Фото Instagram
Арина Соболенко и Константин Кольцов. Фото Instagram

Слухи о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как жена хоккеиста Юлия Кольцова отметила аккаунт Арины в Instagram под постом, где сообщила о разводе, и обратилась к девушкам, которые уводят мужей из семей с детьми.

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Иван Шитик все материалы автора

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