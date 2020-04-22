Анна Кастерова показала красивые ножки: новое видео супруги Малкина

Жена российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — опубликовала новую сторис в своем Instagram. Супруга 33-летнего хоккеиста показала подписчикам, как отдыхает около бассейна.

Кастерова записала под музыку видео, на котором видны только ее ноги.