Анна Кастерова показала красивые ножки: новое видео супруги Малкина
19:40
Жена российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — опубликовала новую сторис в своем Instagram. Супруга 33-летнего хоккеиста показала подписчикам, как отдыхает около бассейна.
Кастерова записала под музыку видео, на котором видны только ее ноги.
Супруга Малкина похвасталась своими идеальными ножками pic.twitter.com/tg2UemBNTj— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 22, 2020
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