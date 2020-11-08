Анфиса Чехова поддержала Дзюбу: «Каждый среднестатистический мужчина подзюбливает»

Телеведущая Анфиса Чехова в Instagram отреагировала на ситуацию, в которой оказался нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен капитан сборной России. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в Instagram. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать форварда на ноябрьские матчи.

«Вставлю свои 5 копеек по поводу ситуации с Дзюбои?! — написала Чехова. — Каждый среднестатистический мужчина подзюбливает, оставшись наедине с самим собой.

Иногда даже снимает себя на телефон. (Правда далеко не каждый на видео выходит сексуальным красавчиком, как Артем)

И в этом нет ничего ненормального!

Ненормально когда кто-то вскрывает чужие телефоны или делится с общественностью интимным видео, которое, в порыве страсти, прислал ему другой человек!

Ненормально, когда интимности другого человека становятся достоянием общественности, его лишают работы, и подвергают осуждению!"