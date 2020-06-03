Анастасия Седова стала матерью

Российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова), которая является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, стала матерью. Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), 31 мая у нее родилась дочь ростом 52 см и весом 3,3 кг.

«Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Федерация лыжных гонок России поздравляет молодых родителей с этим радостным событием», — говорится на сайте ФЛГР.