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Анастасия Седова стала матерью

00:47
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Российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова), которая является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, стала матерью. Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), 31 мая у нее родилась дочь ростом 52 см и весом 3,3 кг.

«Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Федерация лыжных гонок России поздравляет молодых родителей с этим радостным событием», — говорится на сайте ФЛГР.

Дополнительная информация:

http://www.flgr.ru/news/5259.html

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