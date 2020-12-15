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Американская порноактриса оценила фото топлес российской экс-теннисистки Жук

09:15
Кендра Ласт. Фото AFP Instagram Софьи Жук. Фото Instagram
Кендра Ласт. Фото AFP
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Бывшая теннисистка Софья Жук выложила в Instagram новый пост. Россиянка показала подписчикам отровенные фотографии, на которых она отдыхает на яхте в купальнике. На первом снимке Жук запечатлена топлес.

«Небольшое воспоминание из поездки на Ибицу более года назад», — подписала фото спортсменка.

В комментариях к посту отметилась американская порноактриса Кендра Ласт, которая оценила новые фото спортсменки, оставив эмоджи огня. Жук поблагодарила ее, ответив «сердцем».

Софья Жук закончила карьеру в 2020 году из-за травмы.

Instagram Софьи Жук. Фото Instagram
Instagram Софьи Жук. Фото Instagram

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