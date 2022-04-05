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Сегодня, 17:57

«Пумочка наша гибкая». Загитова показала танцевальную тренировку

Загитова показала видео с танцевальной тренировки
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова выложила в Telegram новое видео с тренировки по танцам.

Под ним спортсменка написала: «Кусочки модерна».

В видео присутствует олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева.

«Ух, крутая девчонка Алинка!» — написал болельщик Загитовой.

«Алина и Камила — две примы» — написал один из подписчиков в комментариях.

«Пумочка наша гибкая», — добавил еще один поклонник фигуристки.

19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Фигурное катание
Алина Загитова
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