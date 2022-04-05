«Пумочка наша гибкая». Загитова показала танцевальную тренировку

Российская фигуристка Алина Загитова выложила в Telegram новое видео с тренировки по танцам.

Под ним спортсменка написала: «Кусочки модерна».

В видео присутствует олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева.

«Ух, крутая девчонка Алинка!» — написал болельщик Загитовой.

«Алина и Камила — две примы» — написал один из подписчиков в комментариях.

«Пумочка наша гибкая», — добавил еще один поклонник фигуристки.