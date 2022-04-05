«Пумочка наша гибкая». Загитова показала танцевальную тренировку
Загитова показала видео с танцевальной тренировки
Российская фигуристка Алина Загитова выложила в Telegram новое видео с тренировки по танцам.
Под ним спортсменка написала: «Кусочки модерна».
В видео присутствует олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева.
«Ух, крутая девчонка Алинка!» — написал болельщик Загитовой.
«Алина и Камила — две примы» — написал один из подписчиков в комментариях.
«Пумочка наша гибкая», — добавил еще один поклонник фигуристки.
19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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