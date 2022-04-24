«Симпатяжка с шариком». Пользователи оценили фото Алины Загитовой в Самаре

Загитова выложила новое фото из Самары со светящимся шариком

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале новую фотографию.

Она сделала снимок в Самаре со светящимся шариком в руках.

«Симпатяжка с шариком», — написал один из фанатов.

«Ай Ляпота», — выразил восхищение еще один подписчик.

«Добро пожаловать в нашу Самару!» — добавил другой.

Сегодня, 24 апреля, в Самаре пройдет шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». В нем принимают участие Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и другие фигуристы.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.