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«А что с ногами»? Загитова выложила фото в накидке с яхты

Алина Загитова показала новое фото с отдыха в Дубае в компании фигуристок
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова, Аня Щербакова и Дарья Усачева.
Фото Соцсети

В фан-аккаунте в социальных сетях российской фигуристки Алины Загитовой опубликована новая фотография. Девушка показала снимок в компании фигуристок Дарьи Усачевой, Анны Щербаковой и ее сестры. Спортсменки находились на яхте. На Загитовой была надета шляпа и белая накидка.

Алина Загитова, Аня Щербакова и Дарья Усачева. Фото Соцсети
Алина Загитова, Аня Щербакова и Дарья Усачева.
Соцсети

Подписчики в комментариях оценили образ фигуристок:

«А что с ногами?»

«Титаник еще держится на плаву, интересно, куда направляются наши красавицы».

«Красота наша ненаглядная Алиночка, чудо как хороша!»

«Красивые девочки, лапочки».

Загитова и Щербакова являются олимпийскими чемпионками, а также чемпионками мира. Усачева — серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America 2021 и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020.

Алина Загитова
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