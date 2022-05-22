«А что с ногами»? Загитова выложила фото в накидке с яхты

Алина Загитова показала новое фото с отдыха в Дубае в компании фигуристок

В фан-аккаунте в социальных сетях российской фигуристки Алины Загитовой опубликована новая фотография. Девушка показала снимок в компании фигуристок Дарьи Усачевой, Анны Щербаковой и ее сестры. Спортсменки находились на яхте. На Загитовой была надета шляпа и белая накидка.

Алина Загитова, Аня Щербакова и Дарья Усачева. Соцсети

Подписчики в комментариях оценили образ фигуристок:

«А что с ногами?»

«Титаник еще держится на плаву, интересно, куда направляются наши красавицы».

«Красота наша ненаглядная Алиночка, чудо как хороша!»

«Красивые девочки, лапочки».

Загитова и Щербакова являются олимпийскими чемпионками, а также чемпионками мира. Усачева — серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America 2021 и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020.