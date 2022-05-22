«А что с ногами»? Загитова выложила фото в накидке с яхты
Алина Загитова показала новое фото с отдыха в Дубае в компании фигуристок
В фан-аккаунте в социальных сетях российской фигуристки Алины Загитовой опубликована новая фотография. Девушка показала снимок в компании фигуристок Дарьи Усачевой, Анны Щербаковой и ее сестры. Спортсменки находились на яхте. На Загитовой была надета шляпа и белая накидка.
Алина Загитова, Аня Щербакова и Дарья Усачева.
Соцсети
Подписчики в комментариях оценили образ фигуристок:
«А что с ногами?»
«Титаник еще держится на плаву, интересно, куда направляются наши красавицы».
«Красота наша ненаглядная Алиночка, чудо как хороша!»
«Красивые девочки, лапочки».
Загитова и Щербакова являются олимпийскими чемпионками, а также чемпионками мира. Усачева — серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America 2021 и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020.
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