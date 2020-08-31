Алина Загитова поздравила Татарстан с Днем республики

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила жителей Татарстана с днем республики.

«Дорогие жители республики, поздравляю вас с Днем республики Татарстан. Всегда приятно принимать поздравления от президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова, после каждого выступления.

Я вижу, что моим победам радуется весь мир, и это дорогого стоит. Горжусь тем, что первые шаги на пути к большому спорту я сделала именно в Татарстане. Большое спасибо за поддержку.

Приезжая сюда, всегда приятно видеть, что в Татарстане развивается спортивная инфраструктура, уделяется большое внимание каждому виду спорта, и фигурное катание — не исключение.

Верю, что в скором времени появятся новые звездочки фигурного катания. Еще раз с праздником! Новых побед, спортивный Татарстан!"