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Сегодня, 15:37

Алина Загитова показала свой деловой образ

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии в соцсетях. Девушка поделилась снимками в деловом костюме, сидя за рулем.

Подписчики в комментариях оценили фотографии фигуристки:

«Очень идет этот образ».

«Невероятная красотка».

«Это просто сногсшибательно».

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она не выступала с декабря 2019 года, когда заняла 6-е место в финале «Гран-при». Через несколько дней Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.

Алина Загитова
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