«А грудь то какая большая». Загитова похвасталась фото из Дубая

Загитова показала новое фото из Дубая в компании Усачевой и Щербаковой

В фан-аккаунте Алины Загитовой в социальных сетях появилось новое фото спортсменки с отдыха в Дубае. На снимке девушка изображена вместе с фигуристками Дарьей Усачевой и Анной Щербаковой, также в их компании присутствует сестра Анны — Яна.

Все четверо посетили самый большой в Дубае тематический парк развлечений, посвященный Голливуду — MotionGate Park Dubai.

Алина Загитова, Аня Щербакова и Дарья Усачева. Соцсети

В комментариях подписчики отметили внешний вид Загитовой:

«Вот это ноги, очуметь!»

«А грудь то какая большая».

«Наша Алина сама Дива, круче любых звезд Голливуда».

«Алина уже такая шоколадка!»

Загитова и Щербакова являются олимпийскими чемпионками, а также чемпионками мира. Усачева — серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America 2021 и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020.