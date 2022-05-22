«А грудь то какая большая». Загитова похвасталась фото из Дубая
Загитова показала новое фото из Дубая в компании Усачевой и Щербаковой
В фан-аккаунте Алины Загитовой в социальных сетях появилось новое фото спортсменки с отдыха в Дубае. На снимке девушка изображена вместе с фигуристками Дарьей Усачевой и Анной Щербаковой, также в их компании присутствует сестра Анны — Яна.
Все четверо посетили самый большой в Дубае тематический парк развлечений, посвященный Голливуду — MotionGate Park Dubai.
Алина Загитова, Аня Щербакова и Дарья Усачева.
Соцсети
В комментариях подписчики отметили внешний вид Загитовой:
«Вот это ноги, очуметь!»
«А грудь то какая большая».
«Наша Алина сама Дива, круче любых звезд Голливуда».
«Алина уже такая шоколадка!»
Загитова и Щербакова являются олимпийскими чемпионками, а также чемпионками мира. Усачева — серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America 2021 и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020.
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