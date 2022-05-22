Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 10:45

«А грудь то какая большая». Загитова похвасталась фото из Дубая

Загитова показала новое фото из Дубая в компании Усачевой и Щербаковой
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото AFP
Алина Загитова, Аня Щербакова и Дарья Усачева.
Фото Соцсети
1/2

В фан-аккаунте Алины Загитовой в социальных сетях появилось новое фото спортсменки с отдыха в Дубае. На снимке девушка изображена вместе с фигуристками Дарьей Усачевой и Анной Щербаковой, также в их компании присутствует сестра Анны — Яна.

Все четверо посетили самый большой в Дубае тематический парк развлечений, посвященный Голливуду — MotionGate Park Dubai.

Алина Загитова, Аня Щербакова и Дарья Усачева. Фото Соцсети
Алина Загитова, Аня Щербакова и Дарья Усачева.
Соцсети

В комментариях подписчики отметили внешний вид Загитовой:

«Вот это ноги, очуметь!»

«А грудь то какая большая».

«Наша Алина сама Дива, круче любых звезд Голливуда».

«Алина уже такая шоколадка!»

Загитова и Щербакова являются олимпийскими чемпионками, а также чемпионками мира. Усачева — серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America 2021 и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020.

Алина Загитова
Анна Щербакова
Дарья Усачева
3
0
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Слуцкий — главный провал сезона в РПЛ. За постоянными жалобами на судей и легионеров тренер не заметил, как похоронил «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«А что с ногами»? Загитова выложила фото в накидке с яхты
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости