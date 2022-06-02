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Сегодня, 19:41

Алина Загитова показала фото с боксерской тренировки в коротких шортиках

Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Из личного архива

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

Спортсменка выложила фото с боксерской тренировки.

Подписчики оценили новые фото:

«Красивые ножки»,

«Красотка»,

«Крутышка»,

«Трудяжка».

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Алина Загитова
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