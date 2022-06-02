Алина Загитова показала фото с боксерской тренировки в коротких шортиках
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.
Спортсменка выложила фото с боксерской тренировки.
Подписчики оценили новые фото:
«Красивые ножки»,
«Красотка»,
«Крутышка»,
«Трудяжка».
В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.
Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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