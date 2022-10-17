«Куколка»: Загитова показала видео в блестящем платье, подчеркивающем ее фигуру

Алина Загитова показала видео в блестящем платье

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Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в соцсетях.

20-летняя российская спортсменка показала подписчикам видео в блестящем платье. «Как вам мой образ?» — написала Загитова.

В комментариях пользователи оставили много комплиментов девушке:

«Очень хороша».

«Алина, образ — отпад! Затмеваешь всех своей красотой напрочь!»

«Куколка».

«Зайчик такой».

«Фигура просто топ».

Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин стали ведущими нового сезона телешоу «Ледниковый период» на Первом канале.