«А как сильно ноги то похудели». Загитова выложила фото в коротеньких шортиках
Фигуристка Загитова выложила новое фото в соцсетях
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фото с поклонницей. На снимке олимпийская чемпионка позирует в коротких шортиках.
Алина Загитова.
Соцсети
В комментариях подписчики оценили фото фигуристки:
«Какая Алина красивая».
«Алина прелесть! красавица наша».
«Какая Алина шикарная».
«А как сильно ноги то похудели»
Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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