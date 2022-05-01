«А как сильно ноги то похудели». Загитова выложила фото в коротеньких шортиках

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фото с поклонницей. На снимке олимпийская чемпионка позирует в коротких шортиках.

Алина Загитова. Соцсети

В комментариях подписчики оценили фото фигуристки:

«Какая Алина красивая».

«Алина прелесть! красавица наша».

«Какая Алина шикарная».

«А как сильно ноги то похудели»

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.