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«А как сильно ноги то похудели». Загитова выложила фото в коротеньких шортиках

Фигуристка Загитова выложила новое фото в соцсетях
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Global Look Press
Алина Загитова.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Алина Загитова выложила фото с поклонницей. На снимке олимпийская чемпионка позирует в коротких шортиках.

Алина Загитова. Фото Соцсети
Алина Загитова.
Соцсети

В комментариях подписчики оценили фото фигуристки:

«Какая Алина красивая».

«Алина прелесть! красавица наша».

«Какая Алина шикарная».

«А как сильно ноги то похудели»

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Фигурное катание
Алина Загитова
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