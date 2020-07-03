Алеся Кафельникова записала дебютный альбом с рэпером Luxor

Алекся Кафельникова, дочь олимпийского чемпиона и экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, записала альбом с рэпером Артуром «Luxor» Шмыгиным. По ее словам, выйдет альбом 16 июля.

«16 июля выи?дет моя первая работа с Luxor. Этим альбомом я по-настоящему горжусь и всеи? командои?! ?? Артур, ты по-настоящему мне стал братом и ты меня очень вдохновляешь! Спасибо тебе за все! Музыка делает меня счастливои?!» — написала Кафельникова в Instagram.