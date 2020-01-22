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Алана Мамаева запустила фото-челлендж до пластики. В комментарии пришли Кокорин и его жена

16:25
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Дарья Валитова (слева) и Алана Мамаева. Фото instagram.com
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана выложила новую фотографию в своем Instagram с женой нападающего «Зенита» Александром Кокорина Дарьей Валитовой.

«Ладно, не будем никого нервировать», — подписала фото Алана Мамаева.

«Давно пора», — написал комментарий к посту Кокорин.

Ранее жена хавбека «Ростова» запустила челлендж с фото до пластики, вызвав Валитову и Марию Погребняк.

Дарья Валитова (слева) и Алана Мамаева. Фото instagram.com
Дарья Валитова (слева) и Алана Мамаева. Фото instagram.com

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