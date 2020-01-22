Алана Мамаева запустила фото-челлендж до пластики. В комментарии пришли Кокорин и его жена

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана выложила новую фотографию в своем Instagram с женой нападающего «Зенита» Александром Кокорина Дарьей Валитовой.

«Ладно, не будем никого нервировать», — подписала фото Алана Мамаева.

«Давно пора», — написал комментарий к посту Кокорин.

Ранее жена хавбека «Ростова» запустила челлендж с фото до пластики, вызвав Валитову и Марию Погребняк.