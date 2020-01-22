Алана Мамаева запустила фото-челлендж до пластики. В комментарии пришли Кокорин и его жена
16:25
Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана выложила новую фотографию в своем Instagram с женой нападающего «Зенита» Александром Кокорина Дарьей Валитовой.
«Ладно, не будем никого нервировать», — подписала фото Алана Мамаева.
«Давно пора», — написал комментарий к посту Кокорин.
Ранее жена хавбека «Ростова» запустила челлендж с фото до пластики, вызвав Валитову и Марию Погребняк.
Дарья Валитова (слева) и Алана Мамаева. Фото instagram.com
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