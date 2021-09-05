Алана Мамаева в Instagram потребовала у футболиста купить одежду дочке: «Пишу тут, если настолько тупой!»

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обратилась к футболисту через Instagram, потребовав у него купить для дочки Алисы одежду и обувь на зиму.

«Мамаев, у Алисы нет зимней одежды и обуви. Купи и пришли через адвокатов. Если ты настолько тупой, что этого не понимаешь, пишу тут!» — написала Алана в сторис.

Пост Аланы Мамаевой. Фото Instagram

Ранее Мамаева рассказала, что экс-супруг ежемесячно присылает ей 90 тысяч на питание детям. Кроме Алисы, Мамаева воспитывает сына Алекса от первого брака.