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Алана Мамаева в Instagram потребовала у футболиста купить одежду дочке: «Пишу тут, если настолько тупой!»

23:26
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Пост Аланы Мамаевой. Фото Instagram
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обратилась к футболисту через Instagram, потребовав у него купить для дочки Алисы одежду и обувь на зиму.

«Мамаев, у Алисы нет зимней одежды и обуви. Купи и пришли через адвокатов. Если ты настолько тупой, что этого не понимаешь, пишу тут!» — написала Алана в сторис.

Пост Аланы Мамаевой. Фото Instagram
Пост Аланы Мамаевой. Фото Instagram

Ранее Мамаева рассказала, что экс-супруг ежемесячно присылает ей 90 тысяч на питание детям. Кроме Алисы, Мамаева воспитывает сына Алекса от первого брака.

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Иван Шитик все материалы автора

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