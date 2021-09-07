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Алана Мамаева: «Паша постоянно бил моего сына по голове»

09:35
Павел Мамаев и дети. Фото Instagram
Павел Мамаев и дети. Фото Instagram
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Алана Мамаева, бывшая супруга Павла Мамаева, сообщила новые подробности совместной жизни с футболистом. По ее словам, полузащитник «Ростова» бил ее сына от первого брака Алекса по голове.

«Павел никогда не поднимал на меня руку. Зато Алекса постоянно бил по голове (подзатыльники), — написала Мамаева в Instagram. — Все это происходило, когда я не видела. Теперь понимаю, откуда у Алекса привычка закрывать голову руками, как будто его кто-то бил! Еще в садике воспитатели говорили, что мой сын зашуган, а я не понимала, почему. Лишь после того, как я рассталась с Павлом, Алекс все рассказал. Вот после этого я точно стану дьяволом.

Напомним, Мамаева в марте сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью, находясь на зимних сборах с «Ростовом» в Марбелье, и подала на развод. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.

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Роман Шишов все материалы автора

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