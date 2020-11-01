«Абсолютная нирвана». Необычный пост актрисы Арзамасовой поразил пользователей

Актриса Елизавета Арзамасова, девушка вице-чемпиона Олимпиады и хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.

Актриса показала фотографию с берега Черного моря.

«Абсолютная нирвана конца октября Краснодарского края. Никогда бы не подумала, что может быть такой уют и такая гармония в пасмурную погоду у моря! Полный восторг! Пустынный пляж, плюс 18, шум волны, ветер ласковый и тёплый, термос с горячим «узваром». Прямо на этой тёплой гальке хотелось уснуть... И тонность такая красок на берегу, а передо мной красивая яркая осень, буйство листвы — от сочного зелёного, до солнечно жёлтого и малиновых листьев персиковых садов! И розы, которые местами ещё не отцвели. И море всех оттенков — спокойных под хмурящимся небом. Впервые в это время года насладилась несолнечной погодой!» — написала Арзамасова.

Подписчики Арзамасовой отреагировали на публикацию актрисы:

Garannadezhda Вы, Лиза, вся такая умиротворенная, в тон окружающей гармоничной природе!

wlena 808 Какое вдохновенное фото, Лиза, Вы излучаете такое умиротворение, гармонию

sedova.svetlana72 Как поэтично и легко у Вас на страничке всегда. Релаксирую вместе с Вами. Шума моря жаль не слышно.

galina2kozlova Да, Лиза, у вас очень красивая улыбка! Счастья вам и добра!

_.cloudxliza._ Как там классно! И Вы, Лиза, написали так, что захотелось оказаться там прямо сейчас...