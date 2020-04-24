Бывшая фигуристка Анна Семенович заявила, что не видит смысла в романах с мужчинами с зарплатой в сто тысяч рублей или меньше.

— Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше. И привыкла к определенному образу жизни, — сказала она Семенович в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!».

Нормальными она назвала отношения, в которых партнеры зарабатывают одинаково, а идеальными — где мужчина зарабатывает больше.