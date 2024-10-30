Как Соболенко завершить год первой ракеткой мира? Интриги WTA Finals в Эр-Рияде
Итоговый женский турнир WTA Finals пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 2 по 9 ноября и станет решающим в борьбе за звание первой ракетки мира по итогам 2024 года. В прошлом сезоне белоруска Арина Соболенко упустила лидерство как раз на аналогичных соревнованиях в пользу Иги Свентек из Польши, но сейчас получила еще один прекрасный шанс уйти на каникулы теннисной королевой. Не обойдется в Эр-Рияде и без российского представительства — Вероника Кудерметова постарается продлить победную серию наших соотечественниц на итоговых турнирах в парном разряде, а Дарья Касаткина получила статус второй запасной в одиночке.
Арине хватит одной победы
В 2023-м Соболенко также приехала на WTA Finals, который проходил в мексиканском Канкуне, в статусе первой ракетки мира с перевесом в 630 очков над Игой. Однако в полуфинале она уступила Свентек, которая затем выиграла соревнования (в финале отдав лишь один-единственный гейм американке Джессике Пегуле) и обошла белоруску.
На сей раз перевес Арины выглядит еще более существенным, составляя 1046 очков (9016 против 7970). Максимально в Эр-Рияде можно набрать 1500 баллов, так что в теории все отыгрывается.
Но не стоит забывать, что по регламенту даже за поражение в каждой встрече Итогового турнира каждой теннисистке начисляется 125 очков. А значит, 375 баллов при условии всех трех сыгранных встреч Соболенко гарантированы. И тогда в случае выигрыша даже одного-единственного матча белоруска наберет 500 баллов и гарантирует себе лидерство в рейтинге WTA по итогам года вне зависимости от выступлений польской оппонентки.
Но, естественно, Арина наверняка постарается стать первой ракеткой мира, что называется, на стиле, то есть завоевав чемпионский титул в Саудовской Аравии и создав значительный отрыв от Свентек на будущее. Предпосылки к этому есть — из последних четырех топ-турниров Соболенко выиграла три -US Open, Цинциннати и Ухане и только в Пекине оступилась в четвертьфинале. Что касается, Свентек, то она вторую половину сезона, можно сказать, провалила, а в Азию и вовсе не поехала, объявив о смене тренера — место многолетнего польского наставника Томаша Викторовски занял бельгиец Вим Фиссет.
Естественно, главные конкурентки по итогам жеребьевки попали в разные группы. Соперницами Свентек в Эр-Рияде в Оранжевой группе станут американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, а также чешка Барбора Крейчикова. У Соболенко оппонентками в Фиолетовой группе будут итальянка Ясмин Паолини, Елена Рыбакина из Казахстана и китаянка Чжэн Циньвэнь. Еще одна интрига WTA Finals — состояние Рыбакиной. 25-летняя уроженка Москвы после Уимблдона выиграла всего один матч — в первом круге US Open у австралийки Дестани Аявы, после чего снялась с Открытого чемпионата США, сославшись на сложности со здоровьем. И с тех пор на турнирах не появлялась.
По инсайдерской информации, причиной этому стали не только и не столько травмы или болезни (хотя и без них не обошлось), а очень сложное расставание с тренером Стефано Вуковым, который вел себя по отношению к подопечной не слишком корректно, оказывая слишком сильное давление. Посмотрим, успела ли Елена восстановиться физически и, главное, психологически после разрыва с наставником, который вел ее в туре с 17 лет?
Кудерметова может продлить чемпионскую серию россиянок в паре
Напомним, что по две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал, а в качестве второй запасной в Эр-Рияд отправилась первая ракетка России Дарья Касаткина. Дарья могла бы обойти американку Эмму Наварро и стать запасной № 1, но оступилась в четвертьфинале турнира в Токио на прошлой неделе. Поэтому ее шансы выйти на корт минимальны, хотя ничего в концовке сезона нельзя исключать. Если Дарья не сыграет, то либо останется девятой ракеткой мира, либо в случае двух и более побед Крейчиковой (чешка получила место на турнире как чемпионка Уимблдона-2024) завершит сезон-2024 десятой в рейтинге WTA.
Зато в парном разряде россиянка Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня точно в Саудовской Аравии сыграют. Они попали в Белую группу, где их соперницами станут Габлиэла Дабровски из Канады и Эрин Рутклифф из Новой Зеландии, итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини и американки Кэролайн Доунхайд и Дезире Крайчек.
Кудерметова провалила сезон в одиночном разряде — сейчас она не входит даже в топ-70, зато в паре была очень хороша. К тому же Вероника в 2022-м уже побеждала на WTA Finals — вместе с Элизе Мертенс из Бельгии. А в прошлом сезоне вместе с немкой Лаурой Зигемунд титул завоевала еще одна россиянка — Вера Звонарева.
Не стоит забывать, что организаторы соревнований в Эр-Рияде гарантировали рекордный для WTA Finals призовой фонд в 15,250 миллиона долларов. Для сравнения — в 2023-м в Канкуне теннисистки разыгрывали только 9 миллионов, причем в очень плохих условиях, что подтверждало большое количество жалоб. Теперь же, судя по недавнему мужскому выставочному «Шлему шести королей», все должно получиться в лучшем виде.