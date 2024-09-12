Кудерметова била себя ракеткой по голове, но не избежала позора. Что делать Веронике дальше?
Российская теннисистка Вероника Кудерметова получила новый тревожный звонок для развития своей карьеры. На этот раз провал произошел во втором круге турнира в Гвадалахаре в матче против колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано. В решающем сете Кудерметова имела подавляющее преимущество — 5:0, но в итоге даже не смогла дойти до тай-брейка и уступила 6:7(5:7), 7:6 (7:2), 5:7.
Ужасный год
В Гвадалахаре Вероника попала в число «сеяных» теннисисток, получив седьмой номер. В первом круге она вроде бы спокойно разобралась с 160-й ракеткой мира Сачией Викери — 6:4, 6:4. Во втором должна была обыгрывать 80-ю Осорио-Серрано, но снова что-то пошло не так. Что именно? Ответы лучше знать самой россиянке. В матче с колумбийкой у Кудерметовой случилась несвойственная ей агония. Когда счет с 5:0 стал 5:5, наша теннисистка начала жестко бить себя ракеткой по голове. Не помогло.
Если так все и продолжится, то о «посеве» на WTA-турнирах останется только мечтать. Как бы вообще не скатиться в квалификацию. Весь сезон для Вероники складывается отвратительно. Хорошей иллюстрацией для описания падения служит ее личный антирекорд: на всех турнирах «Большого шлема» в нынешнем году россиянка вылетала в первом круге. Да и в целом Кудерметова стала слишком часто покидать соревнования после одного матча. Три поединка основной сетки за неделю в текущем сезоне она выигрывала только однажды — в Чарльстоне в апреле ей удалось дойти до четвертьфинала, по пути одолев сильную бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.
Но общую тенденцию это не отменяет. Начинала 2024-й Вероника на 16-й строчке рейтинга WTA. Сейчас же она занимает 42-ю позицию. «К себе у меня претензий нет, потому что отдаюсь работе полностью. Надеюсь, скоро встану на рельсы и буду двигаться вперед. Это все уроки, которые нужно принять, правильно использовать. У кого-то это в юном возрасте происходит, меня догнало вот сейчас. Когда-то нужно было через такое пройти. Я все принимаю близко к сердцу, когда не складывается — очень тяжело, — объясняла теннисистка Sports.ru в мае. — Возможно, я сама и не замечаю, но со стороны те, кому я доверяю, говорят, что видят прогресс. Что я теперь сильнее и внутренне, и на корте, чем была год-два назад. Надеюсь, скоро все встанет на полочки, должно пойти. Хотя должно — не гарантировано ничего».
За четыре месяца так и не пошло. Плюс к этому летом настроение Кудерметовой подпортил МОК, который не пустил ее на Олимпиаду в Париж по политическим причинам. А ведь изначально планировалось, что именно Вероника сыграет с Миррой Андреевой в парном разряде. В итоге Мирра выступала с Дианой Шнайдер, взяв серебро Олимпиады.
Нужны изменения
При этом прошлый сезон для Вероники закончился прекрасно и с хорошими перспективами. В Токио она оформила свой второй титул WTA в своей карьере. По пути была обыграна первая ракетка мира Ига Свентек, а в финале в двух сетах Кудерметова разобралась с американкой Джессикой Пегулой.
Одной из причин того успеха называют работу россиянки с тренером Дмитрием Турсуновым. Однако сотрудничество с одним из лучших антикризисных теннисных специалистов у Вероники не сложилось. Уже через два-три месяца после начала их союз распался.
«Конечно, Дмитрий — прекрасный наставник. Как тренер — прямой, что, считаю, и необходимо. Мы не работаем сейчас, но у нас остались хорошие отношения. Мы, девушки, очень эмоциональные, мы очень реагируем на тон, на то, как нам скажут. А он сказал — надо делать: не волнует, что у тебя нет настроения или чего-то еще. Сергей (Демехин — тренер и муж Вероники. — Прим. «СЭ») тоже так, но я ему говорю: «Хватит, все». А тут не могу сказать. Это тяжело. Помаленьку — это хорошо, а весь сезон — это немножко тяжело», — объясняла она YouTube-каналу «Больше» в декабре 2023-го.
Турсунов упоминал, что готов в дальнейшем помогать теннисистке, однако признавался, что за то недолгое время их совместной работы чувствовал себя третьим лишним.
«Если в какой-то момент она почувствует, что ей нужна какая-то локальная помощь в каком-то конкретном вопросе, то, в принципе, почему бы и нет. Но мне сложно представить долгосрочное сотрудничество, потому что если в семье есть тренер, то зачем искать еще одного?» — говорил Дмитрий на YouTube-канале Dychkovsky.
Возможно, в карьере Кудерметовой наступил период, когда муж должен остаться только мужем, а тренироваться и идти дальше в спорте нужно с кем-то другим, не таким комфортным.
Другой вариант — сосредоточиться на парном разряде. В 2024-м в нем Вероника получала положительные эмоции. В апреле она начала играть с Чжань Хаоцин из Тайваня. Вместе они взяли титул в Штутгарте, а также дважды летом мелькнули в финале. Плюс неплохо получилось на US Open, где девушки дошли до полуфинала.
В данный момент ее парный рейтинг — 26-е место против 42-го в одиночке. Однако есть ощущение, что Вероника еще многого не сказала в личном разряде. Сейчас нужно оглянуться на уже упущенный сезон, проанализировать ошибки и принять важное, но правильное решение.