Кудерметова била себя ракеткой по голове, но не избежала позора. Что делать Веронике дальше?

Бывшая первая ракетка России не смогла выиграть решающий сет на турнире в Мексике, ведя в счете 5:0.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова получила новый тревожный звонок для развития своей карьеры. На этот раз провал произошел во втором круге турнира в Гвадалахаре в матче против колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано. В решающем сете Кудерметова имела подавляющее преимущество — 5:0, но в итоге даже не смогла дойти до тай-брейка и уступила 6:7(5:7), 7:6 (7:2), 5:7.

Ужасный год

В Гвадалахаре Вероника попала в число «сеяных» теннисисток, получив седьмой номер. В первом круге она вроде бы спокойно разобралась с 160-й ракеткой мира Сачией Викери — 6:4, 6:4. Во втором должна была обыгрывать 80-ю Осорио-Серрано, но снова что-то пошло не так. Что именно? Ответы лучше знать самой россиянке. В матче с колумбийкой у Кудерметовой случилась несвойственная ей агония. Когда счет с 5:0 стал 5:5, наша теннисистка начала жестко бить себя ракеткой по голове. Не помогло.

Если так все и продолжится, то о «посеве» на WTA-турнирах останется только мечтать. Как бы вообще не скатиться в квалификацию. Весь сезон для Вероники складывается отвратительно. Хорошей иллюстрацией для описания падения служит ее личный антирекорд: на всех турнирах «Большого шлема» в нынешнем году россиянка вылетала в первом круге. Да и в целом Кудерметова стала слишком часто покидать соревнования после одного матча. Три поединка основной сетки за неделю в текущем сезоне она выигрывала только однажды — в Чарльстоне в апреле ей удалось дойти до четвертьфинала, по пути одолев сильную бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.

Но общую тенденцию это не отменяет. Начинала 2024-й Вероника на 16-й строчке рейтинга WTA. Сейчас же она занимает 42-ю позицию. «К себе у меня претензий нет, потому что отдаюсь работе полностью. Надеюсь, скоро встану на рельсы и буду двигаться вперед. Это все уроки, которые нужно принять, правильно использовать. У кого-то это в юном возрасте происходит, меня догнало вот сейчас. Когда-то нужно было через такое пройти. Я все принимаю близко к сердцу, когда не складывается — очень тяжело, — объясняла теннисистка Sports.ru в мае. — Возможно, я сама и не замечаю, но со стороны те, кому я доверяю, говорят, что видят прогресс. Что я теперь сильнее и внутренне, и на корте, чем была год-два назад. Надеюсь, скоро все встанет на полочки, должно пойти. Хотя должно — не гарантировано ничего».

За четыре месяца так и не пошло. Плюс к этому летом настроение Кудерметовой подпортил МОК, который не пустил ее на Олимпиаду в Париж по политическим причинам. А ведь изначально планировалось, что именно Вероника сыграет с Миррой Андреевой в парном разряде. В итоге Мирра выступала с Дианой Шнайдер, взяв серебро Олимпиады.

Вероника Кудерметова. Фото AFP

Нужны изменения

При этом прошлый сезон для Вероники закончился прекрасно и с хорошими перспективами. В Токио она оформила свой второй титул WTA в своей карьере. По пути была обыграна первая ракетка мира Ига Свентек, а в финале в двух сетах Кудерметова разобралась с американкой Джессикой Пегулой.

Одной из причин того успеха называют работу россиянки с тренером Дмитрием Турсуновым. Однако сотрудничество с одним из лучших антикризисных теннисных специалистов у Вероники не сложилось. Уже через два-три месяца после начала их союз распался.

«Конечно, Дмитрий — прекрасный наставник. Как тренер — прямой, что, считаю, и необходимо. Мы не работаем сейчас, но у нас остались хорошие отношения. Мы, девушки, очень эмоциональные, мы очень реагируем на тон, на то, как нам скажут. А он сказал — надо делать: не волнует, что у тебя нет настроения или чего-то еще. Сергей (Демехин — тренер и муж Вероники. — Прим. «СЭ») тоже так, но я ему говорю: «Хватит, все». А тут не могу сказать. Это тяжело. Помаленьку — это хорошо, а весь сезон — это немножко тяжело», — объясняла она YouTube-каналу «Больше» в декабре 2023-го.

Турсунов упоминал, что готов в дальнейшем помогать теннисистке, однако признавался, что за то недолгое время их совместной работы чувствовал себя третьим лишним.

«Если в какой-то момент она почувствует, что ей нужна какая-то локальная помощь в каком-то конкретном вопросе, то, в принципе, почему бы и нет. Но мне сложно представить долгосрочное сотрудничество, потому что если в семье есть тренер, то зачем искать еще одного?» — говорил Дмитрий на YouTube-канале Dychkovsky.

Возможно, в карьере Кудерметовой наступил период, когда муж должен остаться только мужем, а тренироваться и идти дальше в спорте нужно с кем-то другим, не таким комфортным.

Другой вариант — сосредоточиться на парном разряде. В 2024-м в нем Вероника получала положительные эмоции. В апреле она начала играть с Чжань Хаоцин из Тайваня. Вместе они взяли титул в Штутгарте, а также дважды летом мелькнули в финале. Плюс неплохо получилось на US Open, где девушки дошли до полуфинала.

В данный момент ее парный рейтинг — 26-е место против 42-го в одиночке. Однако есть ощущение, что Вероника еще многого не сказала в личном разряде. Сейчас нужно оглянуться на уже упущенный сезон, проанализировать ошибки и принять важное, но правильное решение.