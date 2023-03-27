Французы размечтались о Грачевой. Они ждут восходящую звезду российского тенниса в своей сборной

Даже если Варвара получит второе гражданство, она сможет по-прежнему представлять Россию.

Восходящая звезда российского тенниса 22-летняя Варвара Грачева вскоре может получить французское гражданство и даже начать играть за сборную Франции на Кубке Билли Джин Кинг. Эту информацию первым сообщил журналист Фредерик Вийяр, а затем подхватили французские СМИ, включая L'Equipe. Впрочем, даже если эти сведения о гражданстве верны, Грачева, дошедшая, кстати, уже до четвертого круга супертурнира WTA в Майами, и с французским паспортом вполне может остаться россиянкой.

Варвара Грачева. Фото Global Look Press

Резкий взлет

В прошлом году, когда Грачева на протяжении десяти матчей проигрывала всем подряд, такая новость вряд ли бы вызвала большой резонанс. Но сейчас Варвара находится на взлете и по игре в данный момент вполне тянет на первую ракетку России. Грачева с конца февраля начала показывать великолепный теннис — она дошла до финала турнира WTA 250 в Остине, где по пути обыграла первую «сеяную» Магду Линетт из Польши, а в решающем матче уступила украинке Марте Костюк. Однако обидное поражение не выбило ее из колеи. И если Костюк на связке супертурниров WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами провалилась, то Грачева, напротив, только прибавила.

В Индиан-Уэллсе она через квалификацию дошла до третьего круга, выбив по пути первую ракетку России Дарью Касаткину (кстати, и на открытом чемпионате Австралии в январе Варвара обыграла Дашу) и уступив только будущей чемпионке Елене Рыбакиной из Казахстана. В Майами Грачева вновь преодолела сито квалификации, а во втором круге преподнесла сенсацию, победив в двух сетах пятую ракетку мира Онс Жабер из Туниса (6:2, 6:2). Конечно, Жабер после травмы еще не набрала форму, но все же первая победа над теннисисткой топ-5 — большое достижение.

«Сейчас я, вероятно, поймала волну — играю стабильно, показываю свой теннис, действую агрессивно, и это создает соперницам сложности. Просто стараюсь удерживаться на этой победной волне», — привел тогда слова Грачевой официальный сайт WTA. В третьем круге Варвара уверенно победила Магдалену Фрех из Польши (6:1, 6:2) и за выход в четвертьфинал в Майами сыграет с Петрой Квитовой из Чехии. Последние подвиги уже гарантированно позволят россиянке впервые в карьере дебютировать в топ-50 рейтинга WTA, а выход в четвертьфинал приведет и к попаданию в топ-40.

Если же (просто предположим) Грачева выиграет в Майами титул, то 3 апреля она и вовсе дебютирует в топ-20. При этом в чемпионской гонке Варвара уже там находится, занимая 19-е место, а в случае победы над Квитовой обгонит Веронику Кудерметову и станет лучшей среди россиянок. Так что согласитесь, такую прогрессирующую теннисистку потерять не хотелось бы.

Варвара Грачева. Фото Global Look Press

Рано расстраиваться

При этом уроженка Жуковского Грачева давно не базируется в России. В 14 лет она переехала в немецкий Мюнстер, где некоторое время тренировалась под руководством Нины Братчиковой. А с 16 лет живет и тренируется во французских Каннах. Да и тренер у нее француз — Жерар Сольвес. При этом за национальную сборную Варвара не заиграна, что и неудивительно — до недавнего времени она оставалась в тени соотечественниц, да и с 2022 года россиянок на Кубок Билли Джин Кинг не пускают. А вот сборная Франции там спокойно играет, пусть и без больших успехов. Вероятно, поэтому на россиянку как возможное усиление и обратили внимание французы.

Кстати, отметим, что все последние публикации французских СМИ о теннисном будущем Варвары завершаются знаком вопроса. Даже если Вийяр прав и Грачева действительно сдала необходимые для получения гражданства языковые тесты. Но дальнейшие рассуждения Вийяра для beIN SPORTS о том, что Грачева нужна сборной Франции и вполне в случае оперативного решения вопроса может помочь команде в апрельском матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг, выглядят пока как фантазия.

Возможно, журналист просто рассуждал вслух о том, что женский французский теннис нынче находится в глубоком кризисе. Кроме четвертой ракетки мира Каролин Гарсии там сейчас вообще нет теннисисток топ-60, а в топ-100 входят еще только 33-летняя Ализе Корне (66-я) и 26-летняя Осеан Додан (93-я). Конечно, есть талантливые Диана Парри и Клара Бюрель, но пока их перспективы неясны. У России же есть Касаткина, Кудерметова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова (все входят в топ-25), так что возможная потеря Грачевой на первый взгляд не кажется фатальной.

С другой стороны, если она станет француженкой и вырастет в суперзвезду как Рыбакина, то в российском теннисе вновь начнут посыпать головы пеплом. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы Варвара и дальше представляла нашу страну. При этом сам факт получения французского паспорта это делать совершенно не помешает — двойное гражданство и в России, и во Франции разрешено. А паспорт государства ЕС может просто помочь Грачевой избежать бюрократических проблем — в частности, с визами.