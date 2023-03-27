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Сегодня, 12:15

Французы размечтались о Грачевой. Они ждут восходящую звезду российского тенниса в своей сборной

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисистка Варвара Грачева
Варвара Грачева.
Фото Getty Images
Даже если Варвара получит второе гражданство, она сможет по-прежнему представлять Россию.

Восходящая звезда российского тенниса 22-летняя Варвара Грачева вскоре может получить французское гражданство и даже начать играть за сборную Франции на Кубке Билли Джин Кинг. Эту информацию первым сообщил журналист Фредерик Вийяр, а затем подхватили французские СМИ, включая L'Equipe. Впрочем, даже если эти сведения о гражданстве верны, Грачева, дошедшая, кстати, уже до четвертого круга супертурнира WTA в Майами, и с французским паспортом вполне может остаться россиянкой.

Теннисистка Варвара Грачева
Варвара Грачева.
Фото Global Look Press

Резкий взлет

В прошлом году, когда Грачева на протяжении десяти матчей проигрывала всем подряд, такая новость вряд ли бы вызвала большой резонанс. Но сейчас Варвара находится на взлете и по игре в данный момент вполне тянет на первую ракетку России. Грачева с конца февраля начала показывать великолепный теннис — она дошла до финала турнира WTA 250 в Остине, где по пути обыграла первую «сеяную» Магду Линетт из Польши, а в решающем матче уступила украинке Марте Костюк. Однако обидное поражение не выбило ее из колеи. И если Костюк на связке супертурниров WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами провалилась, то Грачева, напротив, только прибавила.

В Индиан-Уэллсе она через квалификацию дошла до третьего круга, выбив по пути первую ракетку России Дарью Касаткину (кстати, и на открытом чемпионате Австралии в январе Варвара обыграла Дашу) и уступив только будущей чемпионке Елене Рыбакиной из Казахстана. В Майами Грачева вновь преодолела сито квалификации, а во втором круге преподнесла сенсацию, победив в двух сетах пятую ракетку мира Онс Жабер из Туниса (6:2, 6:2). Конечно, Жабер после травмы еще не набрала форму, но все же первая победа над теннисисткой топ-5 — большое достижение.

Варвара Грачева. Никаких рукопожатий. Украинка Костюк проявила неуважение к россиянке Грачевой после финала в Остине

«Сейчас я, вероятно, поймала волну — играю стабильно, показываю свой теннис, действую агрессивно, и это создает соперницам сложности. Просто стараюсь удерживаться на этой победной волне», — привел тогда слова Грачевой официальный сайт WTA. В третьем круге Варвара уверенно победила Магдалену Фрех из Польши (6:1, 6:2) и за выход в четвертьфинал в Майами сыграет с Петрой Квитовой из Чехии. Последние подвиги уже гарантированно позволят россиянке впервые в карьере дебютировать в топ-50 рейтинга WTA, а выход в четвертьфинал приведет и к попаданию в топ-40.

Если же (просто предположим) Грачева выиграет в Майами титул, то 3 апреля она и вовсе дебютирует в топ-20. При этом в чемпионской гонке Варвара уже там находится, занимая 19-е место, а в случае победы над Квитовой обгонит Веронику Кудерметову и станет лучшей среди россиянок. Так что согласитесь, такую прогрессирующую теннисистку потерять не хотелось бы.

Теннисистка Варвара Грачева
Варвара Грачева.
Фото Global Look Press

Рано расстраиваться

При этом уроженка Жуковского Грачева давно не базируется в России. В 14 лет она переехала в немецкий Мюнстер, где некоторое время тренировалась под руководством Нины Братчиковой. А с 16 лет живет и тренируется во французских Каннах. Да и тренер у нее француз — Жерар Сольвес. При этом за национальную сборную Варвара не заиграна, что и неудивительно — до недавнего времени она оставалась в тени соотечественниц, да и с 2022 года россиянок на Кубок Билли Джин Кинг не пускают. А вот сборная Франции там спокойно играет, пусть и без больших успехов. Вероятно, поэтому на россиянку как возможное усиление и обратили внимание французы.

Кстати, отметим, что все последние публикации французских СМИ о теннисном будущем Варвары завершаются знаком вопроса. Даже если Вийяр прав и Грачева действительно сдала необходимые для получения гражданства языковые тесты. Но дальнейшие рассуждения Вийяра для beIN SPORTS о том, что Грачева нужна сборной Франции и вполне в случае оперативного решения вопроса может помочь команде в апрельском матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг, выглядят пока как фантазия.

Варвара Грачева. Россиянка Грачева завершила подачу заявления на французское гражданство

Возможно, журналист просто рассуждал вслух о том, что женский французский теннис нынче находится в глубоком кризисе. Кроме четвертой ракетки мира Каролин Гарсии там сейчас вообще нет теннисисток топ-60, а в топ-100 входят еще только 33-летняя Ализе Корне (66-я) и 26-летняя Осеан Додан (93-я). Конечно, есть талантливые Диана Парри и Клара Бюрель, но пока их перспективы неясны. У России же есть Касаткина, Кудерметова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова (все входят в топ-25), так что возможная потеря Грачевой на первый взгляд не кажется фатальной.

С другой стороны, если она станет француженкой и вырастет в суперзвезду как Рыбакина, то в российском теннисе вновь начнут посыпать головы пеплом. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы Варвара и дальше представляла нашу страну. При этом сам факт получения французского паспорта это делать совершенно не помешает — двойное гражданство и в России, и во Франции разрешено. А паспорт государства ЕС может просто помочь Грачевой избежать бюрократических проблем — в частности, с визами.

Теннис
Варвара Грачева
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