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Допинг

Сегодня, 15:45

ВАДА не будет подавать апелляцию в CAS по делу Свентек. Польской теннисистке простили допинг

ВАДА не планирует подавать апелляцию по допинг-делу Иги Свентек
Егор Сергеев
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Теннисистка Ига Свентек.
Ига Свентек.
Фото Global Look Press
Справедливо?

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет подавать апелляцию на решение независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) по делу польской теннисистки Иги Свентек. Об этом сообщается на сайте организации.

В ВАДА заявили, что провели полный анализ материалов дела, связанных с решением ITIA, полученным 29 ноября.

«Научные эксперты ВАДА подтвердили — сценарий заражения мелатонином, представленный спортсменкой и принятый ITIA, является правдоподобным, нет никаких научных оснований для его оспаривания в Спортивном арбитражном суде», — отмечается в заявлении.

За триметазидин Свентек дисквалифицировали на месяц

Напомним, допинг-скандал с одной из лучших теннисисток мира разразился осенью, когда ITIA объявила о том, что в августе 2024 года в организме Свентек обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

Правда, представительница Польши быстро оправдалась: заявила, что вещество попало в ее организм через таблетки мелатонина, которые она принимала для улучшения сна. В предоставленной Свентек своей и новой пачках из этой же партии эксперты действительно нашли триметазидин — в той же концентрации, в какой его обнаружили в моче теннисистки.

Кроме того, Свентек удалось доказать, что она принимала запрещенное вещество не специально — для этого теннисистка подготовила огромный пласт доказательств. Так, по словам спортсменки, она купила препарат от проверенной фирмы по рекомендации врача, которого знает много лет и в аптеке с хорошей репутацией. Мелатонин девушка приняла действительно ночью, так как не могла заснуть — и буквально через несколько часов отправилась сдавать тест на допинг.

Ига Свентек сдала положительный тест на&nbsp;триметазидин. Свентек оправдала свой допинг халатностью фармкомпании. Может ли это быть правдой?

В действиях Свентек чиновники не обнаружили злого умысла или халатности, а также учли, что это первая подобная ситуация в ее карьере. Поэтому отстранили ее всего на месяц — с 12 сентября по 4 октября. Сейчас Ига уже разрывает соперников на Открытом чемпионате Австралии.

Подобный исход не получился сам по себе — Свентек активно оборонялась. «Высокая позиция в рейтинге позволила мне сразу привлечь людей, которые приложили все усилия для помощи мне. Через несколько часов после того, как я узнала о положительном тесте, мы все встретились и устроили мозговой штурм. Я наняла адвоката из США, который специализируется на подобных делах. То, что я уже много заработала и могу не раздумывая потратить деньги на защиту, разумеется, помогло. Я знаю, у многих спортсменов нет таких возможностей, и понимаю, это может им помешать, поскольку я сама оплачивала все расходы», — сказала Свентек.

Польская теннисистка раскрыла сумму, потраченную на защиту — получилось прилично: «Около 70 тысяч долларов я отдала за адвоката и около 15 тысяч евро — на экспертизы и анализы. Кроме того, меня лишили призовых за Цинциннати, но, если честно, для меня это не имело значения. Важнее всего было доказать невиновность. Я называю эти суммы, чтобы люди поняли, с какими проблемами сталкиваются спортсмены, особенно те, кто не зарабатывает на корте столько, сколько я, и выступает в тех видах спорта, где доходы гораздо ниже», — цитирует Свентек TVN24.

Фигуристка Камила Валиев
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валиеву за тот же препарат отстранили на 4 года

В нашей стране к делу Свентек был особенный интерес, поскольку за аналогичное нарушение в 2021 году российская фигуристка Камила Валиева была отстранена не на месяц, а на много лет. В начале февраля 2022-го в пробе спортсменки обнаружили злополучный триметазидин, и в январе 2024-го ее отстранили на 4 года с отбытием наказания с декабря 2021-го. То есть дисквалификация спортсменки завершится только в конце этого года.

Откуда такая гигантская разница со Свентек? В РУСАДА считают, что это две разные ситуации.

«СМИ в последнее время любят сравнивать дело нашей фигуристки с делами китайских пловцов либо с делом польской спортсменки. Я считаю, что в данном случае единственное сходство — это одна и та же субстанция.

Если проанализировать информацию по делу Свентек, которая есть в открытом доступе, то спортсменкой были представлены исчерпывающие доказательства, которые говорят об использовании именно загрязненного продукта, и речь идет об очень низкой концентрации запрещенной субстанции в допинг-пробе... Я думаю, этого более чем достаточно для проверки ее версии. А в целом я считаю, это два абсолютно разных дела», — цитировал ТАСС главу РУСАДА Веронику Логинову.

Ига Свентек. Суперзвезда тенниса из Польши тоже попалась на триметазидине: Свентек дисквалифицировали, но всего на месяц

Получается, теннисистка эффективнее защищалась — и это правда. Помимо того, что концентрация триметазидина в крови Валиевой превышала таковую у Свентек в 40 (!) раз, защита фигуристки не смогла аргументированно объяснить, как запрещенное вещество вообще попало в организм 15-летней спортсменки. Отсюда и результат.

Свентек на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге WTA. На данный момент польская теннисистка выступает на Открытом чемпионате Австралии — и уже дошла до четвертьфинала. Кстати, она добралась до этой стадии в 10-й раз за все время участия на турнирах «Большого шлема».

Теннис
Ига Свентек
ВАДА
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