Интервью самой успешной российской теннисистки нынешнего сезона после ее первого титула.

Талантливой молодой российской теннисистке Веронике Кудерметовой постоянно чего-то не хватало для победы. Она часто уверенно шла по предварительной сетке, но в матчах плей-офф не было то опыта, то уверенности в себе, и она уступала битву за титул. Если не считать победы в парном разряде и турниры младшей серии, то яркий успех Кудерметовой в Чарльстоне — первое карьерное золото.

При этом очевидно, что это не случайный успех. Вероника отлично показывает себя на протяжении всего этого сезона, ведь ранее она вышла в финал в Абу-Даби, где, правда, уступила Арине Соболенко в двух сетках. Зато в США равных Кудерметовой уже не было, и она оформила дебютный трофей, заодно став первой ракеткой России и впервые в карьере попав в топ-30 мирового рейтинга WTA. «СЭ» пообщался с теннисисткой по пути из Америки в Москву и узнал, какие матчи в Чарльстоне ей дались сложнее всего, планирует ли Вероника ехать на Олимпиаду и о чем она говорит со своей очень спортивной семьей. Ведь тренирует Веронику ее муж Сергей Демехин, ее отец Эдуард Кудерметов — известный хоккеист «Ак Барса», «Металлурга», ЦСКА и «Спартака» 1990-х, а ее сестра Полина Кудерметова — подающая надежды в теннисе юниорка.

В связи с пандемией график очень жесткий, турниры вплотную друг к другу

— С какими эмоциями вы встретили свою победу в Чарльстоне?

— Конечно, я была очень счастлива. Рада, что наконец-то получилось завоевать свой первый титул, на протяжении всего последнего года, наверное, я постоянно думала и мечтала, когда же у меня получится это сделать. И после того, как закончился финальный матч, меня переполняли эмоции, я была безумно рада. Будто гора с плеч свалилась — наконец-то я смогла, выиграла! Это было очень важно для меня психологически, теперь будет гораздо проще.

— По личной значимости это самое важное на сегодня ваше достижение в спорте?

— На данный момент думаю, что да. Первый титул для каждого спортсмена запоминается на всю жизнь.

— Быть первой ракеткой России — это почетный или скорее ответственный статус?

— Я очень рада, что смогла стать первым номером в России, это и почетно, и значимо для меня. Так же как и с первым титулом, знаете, это вроде как галочку поставить в списке достижений. Каждый спортсмен ведь, да и не только спортсмен, продумывает в голове какой-то список задач, и победой в Чарльстоне я закрыла сразу несколько важных для себя гештальтов. Ответственность с таким статусом тоже появляется, больше внимания сразу начинают обращать, все ждут чего-то. Наверное, в этом плане где-то сложнее будет, надо показывать хороший теннис, подтверждать свой уровень. Но ничего страшного, главное — тренироваться и готовиться. Все через это проходят.

— У вас сложная логистика путешествий. Из Абу-Даби в Австралию, потом — в США, потом — в Европу. Это влияет на тренировочный процесс и подготовку?

— Мне кажется, в этом ничего особо удивительного, это часть жизни спортсмена — постоянные путешествия. Мы к этому давно уже привыкли. В связи с пандемией график стал очень жестким, постоянно маленькие промежутки между турнирами, поскольку теперь еще нужно время на тест, карантин по приезду бывает. А турниры сейчас идут значимые, рейтинговые, хорошие, хочется везде сыграть по возможности. Тренировочный процесс из-за этого страдает, но, думаю, все с этим сейчас сталкиваются. Приходится подстраиваться и работать в таких условиях. На турнирах в паузах между матчами тренируемся, если проиграли и вылетели. Фокусируемся на проблемных моментах и стараемся для начала над ними поработать.

В финале главным было победить эмоции

— Организаторы турнира в Чарльстоне назвали вас «малоизвестной теннисисткой». Вас это задело? Вы же играли уже у них в парном финале в 2019-м...

— Если честно, впервые сейчас это услышала от вас. Не всем можно угодить, ничего страшного. Надеюсь, что теперь, после того как я выиграла у них турнир, организаторы меня точно запомнят. Но это их дело, меня такие оценки никак не задевают и не расстраивают. Мелочи жизни. Мое дело — играть и побеждать, только так известность в спорте и приходит.

— Какой матч в Чарльстоне вышел самым сложным? Почему?

— Наверное, отмечу два матча. Сначала матч второго круга, когда я физически ощущала определенную усталость, по физике играть было тяжело. А с точки зрения психологии тяжелее всего было в финале. Все время были мысли о том, что вот он уже, титул, совсем рядом, еще немножко совсем, и сможешь его взять... Немного это мешало, отвлекало. Нужно было победить эмоции.

— Цель попасть в топ-10, о которой вы сказали сразу после финала, — насколько она осуществима?

— Не только после этого матча, я уже на протяжении последнего года для себя решила и не скрываю в интервью планов попасть где-то в топ-15 мирового рейтинга. Если получится завершить год вообще в топ-10, было бы очень здорово. Буду стараться приложить все усилия, чтобы выполнить задачу уже в этом сезоне.

— Что для этого нужно сделать?

— Надо продолжать так же работать — это самое главное. От того, как наработал свою игру, дальше зависит и результат. Хорошо отработал — хорошо сыграл на турнире. Просто так ничего не дается в спорте.

Удивил резкий взлет Карацева, но он большой молодец и заслужил все своей игрой

— Кто вас больше всего восхищает сейчас в женском теннисе?

— Если быть откровенной, то сейчас, наверное, никого и не назову. В женском теннисе нет яркого лидера, личности. В голову никто не приходит.

— С кем играть было сложнее всего?

— Каждый матч по-своему тяжелый, не могу отметить какого-то конкретного соперника. Чем выше обычно по рейтингу соперник, тем сложнее.

— В России сейчас подъем мужского тенниса. Женщины пока что позади? Или ждем тоже прорыва?

— Наши мальчики — большие молодцы, два игрока в топ-10, два еще в топ-30. В топ-30, получается, четыре человека, это очень значимое достижение для российского тенниса. Мы, девочки, сейчас немного отстаем, но тоже работаем, стараемся. Думаю, в будущем результаты будут лучше. Надеюсь, догоним парней и будем наравне с ними тоже занимать высокие места в рейтинге.

— Вы же играли микст с Асланом Карацевым на Универсиаде-2015. Вас удивил его невероятный взлет?

— На той Универсиаде мы заняли третье место. Не могу сказать, что мы с ним лучшие друзья, но при встрече парой фраз обязательно перекидываемся. Если честно, то такой невероятный взлет Аслана удивил, все-таки очень быстро и резко. Но я знаю, что он молодец, показывает достойный и уверенный теннис на протяжении всего этого сезона, каждый турнир он демонстрирует уровень мировых лидеров. Поэтому он по праву заслуживает того места, на котором сейчас находится.

— А какие у вас отношения с Дарьей Касаткиной и другими россиянками? Эмоции в матчах с соотечественницами отличаются?

— С Дашей мы общаемся, как и со всеми российскими теннисистками. При встрече на турнирах разговариваем, иногда вместе тренируемся. Это нормальная практика, в других сборных соотечественницы тоже стараются поддерживать друг с другом отношения. Наверное, когда играешь с девочкой из той же страны, откуда и ты, эмоции все-таки отличаются. Не знаю почему, но появляется дополнительная ответственность. Сложно правильно описать свои мысли и чувства в таких играх, но они мне даются сложнее.

— Что думаете насчет своих олимпийских перспектив? Насколько я понимаю, вы практически гарантировали себе попадание на Игры.

— Я еще не знаю, меня никто не приглашал, и никакой официальной информации, что я поеду на Олимпиаду в Токио, нет. Но если меня позовут, то я бы с удовольствием защищала честь страны. По перспективам сказать очень трудно, потому что Олимпиада нескоро. Не знаешь, в какой форме к ней подойдешь, как пойдет игра. Да тут не знаешь, что будет завтра, в связи с этой пандемией, пройдут ли Игры вообще и в каком формате, какие будут ограничения, как у нас будут проходить тренировки... Сейчас так тяжело что-то прогнозировать, а чтобы куда-то полететь и подготовиться, надо обязательно получить официальное приглашение. Все это непросто. Но если и ехать на Олимпиаду, то цели все-таки надо ставить перед собой высокие и ехать только за медалью. Не вижу смысла ехать в Токио просто так. Буду надеяться, что, если меня пригласят, я достойно выступлю за свою страну.

Обсуждаем с папой хоккей, обидно, что «Ак Барс» проигрывает!

— «Ролан Гаррос» опять отложили. Переживаете на этот счет?

— Неприятно, конечно, но я уже давно не переживаю и спокойно отношусь ко всем этим переменам. Значит, так должно быть. Надеюсь, что в конечном итоге «Ролан Гаррос» все-таки проведут, мне нравится этот турнир. Но пандемия — сложная и малопрогнозируемая история. Думаю, что она не только спортивную индустрию пошатнула, она весь мир пошатнула, затронула практически все сферы нашей жизни. И конца истории пока не видно, как и понимания плана выхода из кризиса...

— Но вашей сестре Полине теперь, видимо, будет проще? Она же не успевала сдавать экзамены из-за «Ролан Гаррос».

— У Полины совпадали даты ЕГЭ по биологии с финальной частью «Ролан Гаррос», и она рисковала пропустить либо поступление в университет, либо матчи на этом турнире. Но в связи с тем, что теперь французы переносят свой «Большой шлем», она спокойно сможет и экзамены сдать, и в Париж поехать на соревнования — уже со спокойной душой. Я переживаю за нее, конечно, все-таки моя сестра. Хочется, чтобы и она добилась успеха в спорте. Но советов по игре я ей пока что практически не даю. Наверное, они ей и не нужны, раз она меня не спрашивает. Я считаю, что она должна сама интересоваться и спрашивать меня, а не я к ней лезть с нравоучениями. Но раз не спрашивает, значит, на данный момент в советах не нуждается.

— А с вашим отцом хоккей обсуждаете?

— С папой мы обсуждаем и хоккей, и теннис. Хоккей в меньшей степени, только результаты игр от папы и узнаю. Например, сразу после финала мы с ним созвонились, разговорились, он был немного расстроен. «Представляешь, — сказал мне, — «Ак Барс» опять проиграл дома... Обидно!» Редко удается следить, но тоже переживаю. Мы обсуждаем иногда хоккей, но больше все-таки теннис.