Потапова проиграла в финале теннисного марафона. 21 матч за 16 дней

Соперница россиянки по финалу — Мария Боузкова — выиграла первый титул в карьере, не сделав ни одного виннерса.

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022. Финал

Мария Боузкова (Чехия, 8) — Анастасия Потапова (Россия, 7) — 6:0, 6:3

Анастасия Потапова провела еще один классный турнир в июле, дойдя до финала турнира в Праге. 21-летней уроженке Саратова удалось переиграть трех представительниц Китая и вторую ракетку мира Анетт Контавейт. За четыре матча Потапова не уступила ни одной партии, но на финал с Марией Боузковой ей банально не хватило сил. Как физических, так и психологических. Россиянка выдала сумасшедший марафон, играя на трех турнирах подряд в одиночке и в паре.

Разгром второй ракетки мира

На турнире в Праге в основной сетке стартовало сразу шесть россиянок. Анастасия Захарова, Наталья Вихлянцева и Оксана Селехметева пробились в 1/16 финала через квалификацию. В первом круге все они получили очень сильных соперников. Вихлянцева проиграла восходящей звезде чешского тенниса Линде Носковой (пришлось сняться во втором сете из-за повреждения), а Захарова взяла всего пять геймов в матче с пятой «сеяной» Ализе Корне. Также в первом круге вылетели Анна Блинкова и Виталия Дьяченко. Первая уступила победительнице «Ролан Гаррос» — 2021 Барборе Крейчиковой, а вторая — китаянке Чжу Линь (6:1, 6:1), которая замыкает первую сотню рейтинга WTA.

В 1/8 финала Чжу Линь ждала встреча с Анастасией Потаповой, которая в последнее время набрала отличную форму. Вот и в этом матче россиянка показала отличный теннис и сильный характер. В обоих партиях она уступала 2:4, позволяя сопернице сделать ранний брейк, но затем собиралась и брала свое.

После неудачи на «Ролан Гаррос», где Потапова не смогла пройти квалификацию, она стала демонстрировать стабильные результаты на грунте. Дошла до полуфинала в Лозанне, где ей удалось переиграть победительницу 13 турниров WTA Ирину-Камелию Бегу и четвертьфиналистку Уимблдона-2022 Юле Нимайер. В Гамбурге Анастасия прошла третью ракетку соревнований Крейчикову, но перед первой «сеяной» Анетт Контавейт не устояла.

Впрочем, в Праге у Потаповой появился шанс взять реванш у Контавейт уже на харде, и она сполна им воспользовалась. Вторая ракетка мира взяла всего два гейма в четвертьфинале, а Потапова показывала такой мощный теннис, что казалось — обязательно возьмет титул в Чехии.

Анастасия Потапова. Фото Global Look Press

Также в четвертьфинал Prague Open-2022 неожиданно прошла Оксана Селехметева. Она выиграла два тяжелейших трехсетовых матча в квалификации, а затем переиграла четвертую «сеяную» Сорану Кирстю (7:5, 6:4). В 1/8 финала 19-летняя россиянка взяла верх над пятой ракеткой Франции Хлоей Паке, впервые в карьере пройдя так далеко на уровне WTA. Но далее навязать борьбу восьмой «сеяной» Марией Боузковой не получилось.

Победа без виннерсов

В полуфинале Потаповой удался еще один разгром, на этот раз досталось китаянке Ван Цян. Вторую партию россиянка взяла под ноль. «В первом я чуть больше нервничала, возможно, слишком много думала о финале и всем остальном. Во втором просто старалась играть так свободно, как мне хотелось», — отметила после матча 21-летняя теннисистка.

За второй титул в карьере ей предстояло сразиться с Марией Боузковой. Чешка в 1/2 финала переиграла Носкову: «Я не сомневаюсь, что Боузкова будет очень уверена в себе, потому что играет дома, — говорила перед матчем Потапова. — Но в то же время такие матчи всегда тяжелые. Я просто буду наслаждаться, потому что не каждый день играешь в финале».

Правда, наслаждаться игрой у Анастасии не получилось. Ощущалось, что она сильно нервничает, поэтому допускает одну невынужденную ошибку за другой. Хотя началось все очень круто. Анастасия повела 40:15 в первом гейме, но затем проиграла четыре мяча подряд, позволив сопернице сделать ранний брейк. Это так расстроило Потапову, что через 20 минут она уже уступала со счетом 0:4. Пятый гейм она начала с двойной ошибки, а потом дважды ошиблась по длине удобными ударами с середины корта. Боузкова повела 5:0, а в итоге выиграла сет с «баранкой».

Анастасия не скрывала раздражения. Ругалась с судьей, пыталась докричаться до своего тренера Игоря Андреева. Чешка же поймала кураж. Вытаскивала сумасшедшие мячи, вновь сделав ранний брейк и выиграв седьмой гейм подряд. Правда, закрепить успех не получилось. Потапова сделала обратный брейк, но затем вновь не удержала свою подачу. Боузкова ответила любезностью на любезность (2:2). А затем случился пятый гейм подряд, в котором была проиграна свою подача. В шестом гейме Боузкова прервала эту странную серию (4:2), а в седьмом россиянка наконец-то взяла свою подачу, отыграв два брейк-пойнта (3:4).

Увы, но это не стало переломным моментом матча. Потапова продолжала ошибаться, позволив сопернице одержать легкую победу. Примечательно, что Боузкова в финале не сделала ни одного виннерса. У Потаповой их 12, но при этом 44 невынужденные ошибки. Видимо, сказалась усталость. За последние 15 дней она сыграл 21 матч (включая парный разряд). Безусловно, это очень много.

Для Боузковой это первый титул в карьере, Потапова же в понедельник дебютирует в топ-50.