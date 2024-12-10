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От Эммы Радукану уходят спонсоры. Британка может потерять огромные деньги

Эмма Радукану может потерять крупных спонсоров
Егор Сергеев
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Теннисистка Эмма Радукану
Эмма Радукану.
Фото Global Look Press
Срочно нужна победа.

22-летняя теннисистка Эмма Радукану переживает непростой период в жизни. От победительницы US Open 2021 года начали отворачиваться спонсоры. По данным The Sun, британку предупредили: нет побед — не будет денег. На кону огромные суммы.

Топовые бренды грозят уходом

Радукану стала настоящей сенсацией в 2021 году благодаря победе на US Open. Тогда в Эмме сошлись сразу несколько уникальных черт — она стала самой молодой британкой, добравшейся до четвертого раунда, а также первой за 44 года представительницей островов, выигравшей турнир «Большого шлема». А еще она первой в истории взяла «мейджор», начав с квалификации, — в общем, все были в восторге. А в первую очередь — на родине. Ее моментально одарили наградами и званиями.

В финансовом плане Радукану тоже не обидели — к юной (на тот момент ей было всего 18 лет) теннисистке потянулись большие спонсоры. Модный дом Dior, элитная ювелирная компания Tiffany, авиаперевозчик British Airways, оператор Vodafone, автомобильный производитель Porsche... Все вместе люксовые бренды буквально завалили Эмму деньгами и подарками — теннисистка передвигалась на суперкаре, на матчи выходила в украшениях за десятки тысяч долларов. А на счету у нее, по данным Sportico, прибавилось около 9 миллионов фунтов стерлингов.

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Вот только результаты не потянулись за деньгами — с 2021 года Радукану больше ни разу не побеждала на турнирах «Большого шлема». Результаты сильно просели, рейтинг WTA рухнул вниз, и на данный момент Эмма пребывает в очевидном кризисе.

Теперь стало известно, что у спонсоров заканчивается терпение. Действующие контракты вряд ли будут продлены, если Радукану не начнет побеждать — об этом предупредил финансовый эксперт Роб Уилсон. «Если она не начнет доходить до стадий финалов и полуфиналов, ей будет очень трудно пересмотреть или возобновить любые коммерческие контракты. Карьера может закончиться еще в зачаточном состоянии», — цитирует эксперта OLGB.

Теннисистка Эмма Радукану
Эмма Радукану.
Фото Global Look Press

Все так плохо?

Дела у Радукану действительно не очень. С 2021-го она восемь раз появлялась на турнирах «Большого шлема», но не доходила дальше четвертого раунда. А чаще всего (5 раз) вылетала во втором.

С менее статусными соревнованиями дела тоже обстоят печально — без титулов даже на турнирах категории WTA-250. Из последних более-менее значимых успехов — полуфинал Кубка Билли Джин Кинг в ноябре, но это тоже не победа.

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Если Радукану не соберется в ближайшее время, то потеряет очень многое. Впрочем, она и сама это понимает — и всерьез занялась подготовкой к 2025 году. Британка наняла к себе в штаб Марию Шарапову, усердно работает над здоровьем (что было немаловажной причиной неудач) и заряжена на Australian Open.

Если обойдется без травм, турнир в Мельбурне станет для Эммы чуть ли не последним шансом спасти карьеру и финансы. Во всяком случае, если верить британской прессе — а она, наверное, что-то знает о настроениях местных спонсоров.

Теннис
Эмма Радукану
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